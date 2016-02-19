بالصور.. رئيس جامعة دمنهور: الأسمدة والمبيدات أصابت المزارعين بالسرطان

قال الدكتور عبيد عبد العاطى صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن هناك دراسة لأكبر مركز أمريكى متخصص فى مكافحة الأمراض CDC تشير إلى أن جملة ما يتكبده الاقتصاد الأمريكى جراء الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء عام 1988 كان ما بين (7.5 إلى 35 بليون دولار سنويا)، وذلك لأسباب عديدة نتيجة انقطاع هؤلاء الناس عن العمل، بالإضافة إلى احتياج هؤلاء المرضى لمستشفيات وأطباء وأطقم تمريض.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يسعى لإنتاج غذاء آمن حتى يستطيع المحافظة على الصحة العامة والنهوض باقتصاد مصرنا الحبيبة.

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وأشار إلى أن هذه القافلة الزراعية التى تعد الأولى من نوعها تستهدف إنتاج جميع المحاصيل الزراعية والفواكه الآمنة، والمساهمة فى تعظيم الإنتاج من خلال العمل على تقليل أو منع استخدام المبيدات الحشرية بجميع أنواعها وخاصة الفسفورية، حيث إنها من الأسباب الرئيسية لمرض السرطان.

وأكد أن مركبات الفوسفات من المركبات الثابتة من الناحية الكيميائية، وأن آثارها تبقى فى التربة زمناً طويلاً، وتعد مركبات الفوسفات من أهم المركبات التى تلوث مياه المجارى المائية، وتؤدى زيادة نسبتها إلى الإضرار بحياة كثير من الكائنات الحية التى تعيش فى تلك المجارى المائية.

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ولفت رئيس جامعة دمنهور إلى أن الأغذية غير المأمونة تشكل أخطارا صحية عالمية النطاق تهدد كل فرد من أبناء الشعب المصرى، أن من أكثر المعرضين للمخاطر بوجه خاص الرضع وصغار الأطفال وكبار السن.

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وأوضح أن الأسمدة المستخدمة فى الزراعة تنقسم إلى نوعين أقلها ضررا الأسمدة العضوية وهى الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان، ومعروفة علمياً أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء.

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وأكد الدكتور عبيد عبد العاطى، خطورة الإفراط فى استخدام الأسمدة غير العضوية المصنوعة من مركبات كيميائية (مثل الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الآزوتية وغيرها) والتى تؤدى إلى تلوث التربة، وبالتالى تلوث المحاصيل، وعند استخدام تلك المخصبات الزراعية بطريقة غير محسوبة فإن جزءا كبيرا منها قد يتبقى فى التربة مسبباً تلوثاً لها، وهذا الجزء المتبقى يكون زائداً عن حاجة النبات، وهو يعد إسرافاً ليس له مبرر من الناحية الاقتصادية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه تم توثيق عدوى خطيرة من عدوى الأمراض المنقولة بالأغذية فى جميع القارات فى السنوات العشر الماضية، كما تشهد بلدان عديدة ارتفاعاً كبيراً فى معدلات الأمراض ذات الصلة بالأغذية.



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