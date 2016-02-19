التقرير النهائى للجنة الفنية لحادث قطار بنى سويف يحمل السائق المسئولية

حمّل تقرير اللجنة الفنية المشكلة من السكة الحديد للتحقيق فى حادث تصادم قطار بنى سويف رقم 993 سائق القطار المسئولية كاملة عن الحادث.

وأكدت اللجنة الفنية، فى تقريرها الذى رفعته إلى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والذى سلّم نسخة منه للنيابة العامة، سائق القطار مسئولية التصادم بالحاجز الخرسانى بمحطة ناصر الواقعة بين بنى سويف والواسطى، مؤكدة فى تقريرها أن سبب الحادث خطأ بشرى كامل، وأن سائق القطار تجاوز السرعة المقررة قبل التصادم، وكان يقود بسرعة 110 كم/ س أثناء التصادم.

وقالت اللجنة الفنية، فى تقريرها، إن السائق كان يقود بسرعة 110 كم/س رغم أن السرعة التى كانت مقررة له خلال الدخول لمحطة ناصر 8 كم/س، وأن جميع السيمافورات "الإشارات" قبل وبعد موقع التصادم كانت تعمل جيدا.

وأضاف التقرير، أن سائق القطار قام بفصل جهاز الربط الأوتوماتيكى بجهاز التحكم الآلى بالقطارات المسئول عن إيقافه آليا فى حالة تجاوزه أى سيمافور، وذلك بالمخالفة للوائح التشغيل.

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