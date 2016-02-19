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حتى ده بيكدب.. تعرف على أعراض وأسباب مرض السكر الكاذب

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حتى ده بيكدب.. تعرف على أعراض وأسباب مرض السكر الكاذب حتى ده بيكدب.. تعرف على أعراض وأسباب مرض السكر الكاذب
مش كل "سكر" مرض! بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر عن مرض، يسمى "السكر الكاذب" وعندما يصيب الإنسان يعطى إنذار خاطئ وعلامات غير صحية.

وأوضح الدكتور عيسى، أن أعراض الإصابة بالسكر الكاذب تشمل التبول بإفراط وشدة حتى فى الكبر، والشعور الدائم بالرغبة فى شرب المياه بكميات هائلة، مع غرابة مظهر البول حيث يبدو صافيا بدرجة كبيرة وبدون رائحة كباقى أنواع البول، مع المعاناة من اضطراب فى تناول الطعام وبعض المرضى يعانون من اضطراب فى ليونة البطن أى الإسهال، والإصابة بالوهن والضعف العام.

وأضاف استشارى الباطنة، أن هذا المرض عبارة عن اضطراب فى الهرمون المسئول عن منع البول غير المبرر، أو حساسية الكلى من البول، فيعانى المريض من هذه الأعراض رغم أن نسبة السكر فى البول طبيعية وغير مرضية كما يحدث فى مرضى السكر الحقيقيين، ولذا سمى بالسكر الكاذب، ويمكن على المدى البعيد أن يؤدى هذا النوع من الاضطراب لجفاف الجسم، والإصابة بضعف الترطيب نتيجة التبول الغزير، ونقص نسب البوتاسيوم بالتبعية.
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