أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الماغنسيوم وفيتامين "بى" يساهمان فى إعطاء الجسم الحيوية والهدوء اليومى

Google+ Print
الماغنسيوم وفيتامين "بى" يساهمان فى إعطاء الجسم الحيوية والهدوء اليومى الماغنسيوم وفيتامين "بى" يساهمان فى إعطاء الجسم الحيوية والهدوء اليومى
أكدت دراسة علمية فرنسية نشرت نتائجها فى مجلة فأم اكتويل الفرنسية الأسبوعية ضرورة تناول 200 ملليجرام من الماغنسيوم وفيتامين بى/ و/ أرجتين حمض أمينى النيتروجين يصنف على أنه من الأحماض الأمينية النصف أساسية الغنية بعنصر الأرجنين عليه من الأطعمة الغنية به مثل منتجات الألبان ومن يستطيع تخليقها. ولذلك يعتمد الجسم فى الحصول على المكملات الغذائية للتمتع بالحيوية والنشاط والهدوء اليومى.

وأشارت الدراسة إلى أن الماغنسيوم وفيتامين بى يساهمان فى تخفيض الإرهاق أما فيتامين بى – 5 فهو يساعد على الحصول على الخصائص الفكرية الطبيعية ويعطيك الطاقة اللازمة بالقيام بالنشاطات المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365