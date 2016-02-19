الماغنسيوم وفيتامين "بى" يساهمان فى إعطاء الجسم الحيوية والهدوء اليومى

أكدت دراسة علمية فرنسية نشرت نتائجها فى مجلة فأم اكتويل الفرنسية الأسبوعية ضرورة تناول 200 ملليجرام من الماغنسيوم وفيتامين بى/ و/ أرجتين حمض أمينى النيتروجين يصنف على أنه من الأحماض الأمينية النصف أساسية الغنية بعنصر الأرجنين عليه من الأطعمة الغنية به مثل منتجات الألبان ومن يستطيع تخليقها. ولذلك يعتمد الجسم فى الحصول على المكملات الغذائية للتمتع بالحيوية والنشاط والهدوء اليومى.

وأشارت الدراسة إلى أن الماغنسيوم وفيتامين بى يساهمان فى تخفيض الإرهاق أما فيتامين بى – 5 فهو يساعد على الحصول على الخصائص الفكرية الطبيعية ويعطيك الطاقة اللازمة بالقيام بالنشاطات المختلفة.