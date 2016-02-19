لكل مرض عصير يشفيه.. عصائر تساعد فى الشفاء من 17 مرضا

كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" عن طريقة جديدة لعلاج عدد من الأمراض بتناول عصائر معينة حددها على النحو التالى:

1- الأنفلونزا: عصائر الجزر، الأناناس، الزنجبيل، الثوم مفيدة فى مقاومة الإنفلونزا.

>2- الاكتئاب: يحتاج المصابون بالاكتئاب تناول عصائر الجزر، التفاح، السبانخ، البنجر.

>3- الصداع :يتناول المصابون بالصداع عصائر التفاح، الخيار، الكرنب، الزنجبيل، الكرفس.

>4- السكر: يتناول مرضى السكر عصائر الجزر، السبانخ، الكرفس.

>5-قرحة المعدة: تحتاج عصائر الكرنب، الجزر، الكرفس.

>6-الربو: يتناول مرضى الربو عصائر الجزر، السبانخ، التفاح، الثوم، الليمون.

>7-ارتفاع ضغط الدم: المصابون بارتفاع ضغط الدم يحتاجون عصائر البنجر، التفاح، الكرفس، الخيار، الزنجبيل.

>8-التهاب المفاصل: المصابون بالتهاب المفاصل يحتاجون شرب عصائر الكرفس، الأناناس، الليمون، الجزر.

>9-السموم فى الكلى: وهؤلاء يحتاجون تناول عصائر الجزر، الكزبرة، البطيخ، الخيار.

>10-حصوات الكلى: المصابون بحصوات الكلى يحتاجون شرب عصائر البرتقال، التفاح، الليمون، البطيخ.

>11- مشاكل العيون: يصلح لها عصيرى الجزر، الكرفس.

>12-الضغط: يحتاج مرضى الضغط للإكثار من عصائر الموز، الفراولة، الكمثرى.

>13-الإمساك: عصيرا الجزر والتفاح مفيدان للإمساك.

>14-الإجهاد: عصائر الجزر، التفاح الأخضر، البنجر، الليمون، السبانخ مفيدة لمن يشعرون بالإجهاد.

>15-عسر الهضم: المصابون بعسر الهضم يحتاجون لتناول عصائر الأناناس، الجزر، الليمون، النعناع.

>16-فقدان الذاكرة:عصائر الرمان، البنجر، العنب مفيدة فى حالة الإصابة بفقدان الذاكرة.

>17-العصبية: عصائر الجزر، الكرفس، الرمان مفيدة لمن يعانون من العصبية.

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