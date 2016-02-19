لكل مرض عصير يشفيه.. عصائر تساعد فى الشفاء من 17 مرضا

1- الأنفلونزا: عصائر الجزر، الأناناس، الزنجبيل، الثوم مفيدة فى مقاومة الإنفلونزا.
>2- الاكتئاب: يحتاج المصابون بالاكتئاب تناول عصائر الجزر، التفاح، السبانخ، البنجر.
>3- الصداع :يتناول المصابون بالصداع عصائر التفاح، الخيار، الكرنب، الزنجبيل، الكرفس.
>4- السكر: يتناول مرضى السكر عصائر الجزر، السبانخ، الكرفس.
>5-قرحة المعدة: تحتاج عصائر الكرنب، الجزر، الكرفس.
>6-الربو: يتناول مرضى الربو عصائر الجزر، السبانخ، التفاح، الثوم، الليمون.
>7-ارتفاع ضغط الدم: المصابون بارتفاع ضغط الدم يحتاجون عصائر البنجر، التفاح، الكرفس، الخيار، الزنجبيل.
>8-التهاب المفاصل: المصابون بالتهاب المفاصل يحتاجون شرب عصائر الكرفس، الأناناس، الليمون، الجزر.
>9-السموم فى الكلى: وهؤلاء يحتاجون تناول عصائر الجزر، الكزبرة، البطيخ، الخيار.
>10-حصوات الكلى: المصابون بحصوات الكلى يحتاجون شرب عصائر البرتقال، التفاح، الليمون، البطيخ.
>11- مشاكل العيون: يصلح لها عصيرى الجزر، الكرفس.
>12-الضغط: يحتاج مرضى الضغط للإكثار من عصائر الموز، الفراولة، الكمثرى.
>13-الإمساك: عصيرا الجزر والتفاح مفيدان للإمساك.
>14-الإجهاد: عصائر الجزر، التفاح الأخضر، البنجر، الليمون، السبانخ مفيدة لمن يشعرون بالإجهاد.
>15-عسر الهضم: المصابون بعسر الهضم يحتاجون لتناول عصائر الأناناس، الجزر، الليمون، النعناع.
>16-فقدان الذاكرة:عصائر الرمان، البنجر، العنب مفيدة فى حالة الإصابة بفقدان الذاكرة.
>17-العصبية: عصائر الجزر، الكرفس، الرمان مفيدة لمن يعانون من العصبية.
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