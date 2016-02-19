تقوية القلب لضمان صحة باقى أعضاء الجسم

شرح الدكتور "كريستوف دولونج" المتخصص فى الطب البدنى والرياضى كيف يتم تقوية القلب هذا العضو الذى ينبض بالدم يبحث عن الهواء فى الرئة ويوزع الأكسجين على جميع أعضاء الجسم وذلك عن طريق ركوب الدراجة يوميا لمدة 45 دقيقة والسباحة والمشى السريع مع مراقبة نسبة الكولسترول ثلاثية الجليسريد (نوع من المواد الدهنية فى الجسم) سنويا وهما العدوان للشريان التاجى والشرايين التى تغذى القلب ومراقبة الضغط.

كما أشار الطبيب الفرنسى إلى مراقبة الطعام بحيث لا يحتوى على الدهون ويفضل تناول الأسماك وزيت الزيتون والبعد عن استخدام السكر الأبيض وتبديله بالعسل وينصح الطبيب بتناول خميرة الأرز الأحمر بعد 45 عاما التى تعطى الإحساس بالشبع الطبيعى وبعد الستين يفضل استشارة طبيب القلب للكشف عن اضطراب معدلات ضربات القلب.