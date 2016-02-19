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«البنتاجون» يستعين بـ«ويندوز 10» لتأمين 4 ملايين جهاز كمبيوتر

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«البنتاجون» يستعين بـ«ويندوز 10» لتأمين 4 ملايين جهاز كمبيوتر «البنتاجون» يستعين بـ«ويندوز 10» لتأمين 4 ملايين جهاز كمبيوتر

ويندوز 10

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “بنتاجون” عن خطة لتطوير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، البالغ عددها نحو 4 ملايين جهاز، لتعمل بنظام “ويندوز 10″، أحدث إصدارات نظام التشغيل الشهير.

ونقلت “سكاي نيوز عربية”  اليوم الجمعة، أن  الوزارة أكدت أن هذا التوجه يأتي حرصًا منها على توفير المزيد من الحماية لأجهزتها، والعمل في نفس الوقت على تقليل تكلفة قسم تكنولوجيا المعلومات.

ويأمل مسؤولو البنتاجون الانتهاء من عملية التحديث، التي لم يتم الإعلان عن تكلفتها، خلال 12 شهرا، وتحديدا في شهر يناير من عام 2017.

وأكدت شركة مايكروسوفت، المطورة للنظام، على لسان إحدى مسؤوليها أن عملية التطوير تعتبر الأكبر منذ طرح النظام قبل 6 أشهر، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية أميركية.

فيما أوضح محللون أن هذا التحرك غير المسبوق من قبل وزارة الدفاع، سيعزز من مكانة النظام وقدراته في عالم أنظمة التشغيل، خصوصا أن الوكالات الحكومية تحديدا تفضل الانتظار لفترات أطول قبل التوجه لنظام تشغيل أو برمجيات ما زالت تعد جديدة.

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