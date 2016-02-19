المشي السريع وركوب الدراجة وتجنب السكر الأبيض.. عادات يومية تقوي القلب

شرح الدكتور “كريستوف – دولونج” المتخصص في الطب البدني والرياضي، كيف يتم تقوية القلب هذا العضو الذي ينبض بالدم يبحث عن الهواء في الرئة ويوزع الأكسجين على جميع أعضاء الجسم عن طريق ركوب الدراجة يوميا لمدة 45 دقيقة، والسباحة، والمشي السريع، مع مراقبة نسبة الكولسترول ثلاثية الجليسريد (نوع من المواد الدهنية في الجسم) سنويا وهما العدوان للشريان التاجي والشرايين التي تغذي القلب ومراقبة الضغط.

كما أشار الطبيب الفرنسي إلى مراقبة الطعام بحيث لا يحتوي على الدهون ويفضل تناول الأسماك وزيت الزيتون والبعد عن استخدام السكر الأبيض وتبديله بالعسل، وينصح الطبيب بتناول خميرة الأرز الأحمر بعد 45 عاما التي تعطي الإحساس بالشبع الطبيعي، وبعد الستين يفضل استشارة طبيب القلب للكشف عن اضطراب معدلات ضربات القلب.

وكالات