دراسة طبية : قلة النوم قد تزيد مخاطر الاكتئاب

حذرت دراسة طبية من أن الأرق يعمل على مضاعفة خطر الاكتئاب، وذلك من خلال إضعاف القدرة على الوصول إلى إستراتيجيات ضعف الانفعال، مثل مهارات حل المشكلات والقدرة على تقليل المشاعر السلبية، على نحو فعال.

وأوضح الباحثون بجامعة “فلوريدا” الأمريكية أن النتائج المتوصل إليها تشكل نقطة تحول مهمة لإيجاد تفسير لكيفية مساهمة مشاكل النوم في زيادة فرص الاكتئاب.. فقد عكف الباحثون على تحليل الحالات الصحية لأكثر من 880 من الرجال تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى 82 عاما.

وأظهرت النتائج أن نسبة عالية من المشاركين ذكرت أعراض الإرهاق سريريا بنسبة 52.7%، من أعراض الاكتئاب ونحو 39.6% من مشاكل الكوابيس.

وكالات