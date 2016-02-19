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دراسة : النوم في العمل 20 دقيقة تجعل العامل أكثر إبداعا وترفع من إنتاجيته

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دراسة : النوم في العمل 20 دقيقة تجعل العامل أكثر إبداعا وترفع من إنتاجيته دراسة : النوم في العمل 20 دقيقة تجعل العامل أكثر إبداعا وترفع من إنتاجيته

أرشيفية

كشفت الدراسة العلمية اليابانية أن الراحة أو القيلولة لمدة 20 دقيقة في المكتب تجعل العامل أكثر إبداعا وترفع من إنتاجيته بنسبة 35%، كما أن هذه الراحة أثناء العمل تحسن الذاكرة والتركيز والقدرة الإنتاجية كما أنها تخفض من خطورة الخطأ في العمل وحوادث العمل.

وأشارت الدراسة إلى أن من فوائد هذه الراحة تأثيرها على الجهاز العصبي للغدد الصماء وهى تساعد الجسم على محاربة الضغوط وارتفاع الضغط وزيادة الوزن كما أن 30 دقيقة للراحة ثلاث مرات في الأسبوع تخفض من خطورة أزمات القلب.

وقد لجأ أصحاب الشركات اليابانية إلى هذه الراحة أثناء العمل بعد اكتشاف أن نقص نوم العاملين يؤثر على البلد، فهو يجعل العامل يتغيب عن العمل ويتأخر في الذهاب لعمله، ما يؤدي إلى خسائر مالية في العمل تصل إلى العديد من مليارات الدولار سنويا، فالعامل لا يأخذ قسطا كافيا من الراحة لأنه عادة ما ينام في منزله أقل من سبع ساعات في اليوم.

وكالات

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