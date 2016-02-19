ليفربول يتعادل سلبيا مع أوجسبورج في زيارة كلوب الأولى لألمانيا

(إفي): خرج ليفربول الإنجليزي بتعادل سلبي على ملعب مضيفه أوجسبورج الألماني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أوروبا لكرة القدم.

ولم ينجح أي من الفريقين في خطف هدف بملعب إمبولس أرينا يساعده للتأهل إلى ثمن النهائي.

وسيتأجل الحسم للقاء العودة الذي سيقام بملعب آنفيلد، يوم 25 القادم، علما بأنه لا سبيل لـ"الريدز" سوى الفوز بأي نتيجة.

وكانت هذه أول زيارة لمدرب ليفربول، يورجن كلوب، لألمانيا، تولي مدرب بروسيا دورتموند السابق لمسئولية "الريدز" في أكتوبر الماضي.

كما انتهى لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني وضيفه شالكه الألماني بالتعادل السلبي بدون أهداف بملعب دونباس أرينا.

شاهد ملخص المباراة.