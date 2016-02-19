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ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات فى حملة مرورية بالبحيرة

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ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات فى حملة مرورية بالبحيرة ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات فى حملة مرورية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، حملة مرورية، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور أسفرت عن ضبط ضبط 4 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة.

شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور ، بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 20 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 4 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
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