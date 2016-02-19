ضبط 127 بائعا وتنفيذ 587 عملية إزالة ورفع 3 سيارات متروكة بشوارع القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ (587) إزالة إدارية، وتحرير (173) محضر إشغال طريق، وتحرير (101) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير (85) محضر بيئة، وضبط (127) بائعا متجولا، وضبط (23) قضية بدون شهادة صحية، وضبط (20) مخالفة لشروط التراخيص، وضبط (7) عربات توك توك، وضبط (31) عربة يد، وضبط (9) تروسيكلات، وإزالة (2) فاترينة مأكولات، ورفع (3) سيارات بالطريق العام، وإزالة (45) حاجز حديدى، وضبط (11) إعلان بدون ترخيص، وتحرير (4) محاضر طب بيطرى.