محافظ بورسعيد:رؤساء الأحياء باقون للارتقاء بمستوى الأداء بالشوارع والميادين

نفى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ما تم تداوله بشأن حركة التعديلات والتغييرات المرتقبة بين رؤساء الأحياء ومدير مكتب المحافظ، مؤكدًا أن ما تردد ليس له أساس من الصحة .

وأكد الغضبان فى بيان له اليوم، أن رؤساء الأحياء باقون فى مناصبهم يقومون بأداء واجبهم على أحسن مستوى لتنفيذ المخطط المقررة للارتقاء بمستوى الأداء والتنفيذ العملى على أرض الواقع فى الشوارع والميادين .

وأكد البيان أن كل ما يخص شئون المحافظة والأحياء يتم نشره على بوابتها الإلكترونية والصفحة الرسمية دون غيرها، ودعا البيان الالتزام بالموضعية والأمانة الإعلامية التى تقتضى نشر الأخبار على وسائل الإعلام.