أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صالون متخصص لإزالة «القمل» من الرأس في باريس

Google+ Print
صالون متخصص لإزالة «القمل» من الرأس في باريس صالون متخصص لإزالة «القمل» من الرأس في باريس


> افتتح في نهاية 2015 موعد افتتاح صالون فريد من نوعه، حيث أنه متخصص في كنس القمل من الرأس.

ويستخدم صالون “باي باي نيتس”، ومعناه “وداعا للقمل”، طريقة جديدة للتخلص من هذه الحشرات الصغيرة التي في بعض الأحيان يكون وجودها مألوفًا في رأس الأطفال، ويتطلب العلاج جلسة مدتها 90 دقيقية فقط ولمرة واحدة لا غير.

الصالون الذي الذي افتتح مؤخرًا في باريس ظهر لينقذ الآباء والأبناء من معضلة القمل المنهكة والمخجلة، من خلال اعتماده على مكنسة كهربائية تزيل القمل من الرأس، وتقضي على أثره تمامًا.

أما الوسيلة المستعملة لكنس القمل من الرأس، فعبارة عن جهاز حديث ينفث هواء ساخنا شافطًا للقمل في كل مراحل نموه، ويمكن التحكم في درجة حرارة الهواء الخارج من الجهاز.

وتقول الشركة المصنعة للجهاز إنه آمن ويفي بالغرض بسرعة وفاعلية ضد جميع أنواع القمل، خاصة أن حرارة هواء هذا الجهاز أقل بكثير من مجفف الرأس لذلك يمكن استعماله للأطفال من عمر 4 سنوات.

أما المرحلة الثانية من العلاج فتتم باستخدام أنبوب في نهايته مشط خاص ومصفاة، حيث يتم تمشيط الشعر بعناية من أجل سحب كل الطفيليات التي ماتت بسبب الهواء الساخن.

وأخيرًا يضاف مستخلص أساسا من زيت نبات الخزامة، كمضاد فعال للقمل.

ويمنح الطفل في هذه الجلسة العلاجية جهاز لوحي فيه الكثير من أفلام الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال كي يستمع بجلسته العلاجية تلك.

يشار إلى أن الجلسة العلاجية تتراوح بين 80 يورو للشعر القصير و100 يورو للشعر الطويل، وهو مبلغ يعد من خلاله هذا الصالون زبائنه أنه سيكون آخر ما يدفعونه في معركتهم مع القمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»