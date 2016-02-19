محاكمة ضابطان أمريكيان بتهمة اغتصاب 4 نساء بسيارة الشرطة

وجهت محكمة أميركية تهم “الاغتصاب” لشرطيين من عناصر شرطة لوس أنجلوس أثناء ساعات العمل، بينما فرضت المحكمة عليهما كفالة بقيمة 3.5 مليون دولار.

> وقال الادعاء العام، بحسب “سكاي نيوز” إن الشرطيين جيمس نيكولاس (44 عاما) و ولويس فالينزويلا (43 عاما) اغتصبا، على مدى 3 أعوام بدءا من عام 2008، وعلى نحو متكرر، 4 نساء أثناء الخدمة، وأوضحوا أن عمليات الاغتصاب تكررت في الجزء الخلفي من سيارة الدورية لأربع نساء.

و صدرت أوامر باعتقالهما، الأربعاء، حيث وجهت إليهما التهم، مع العلم أنهما موقوفان عن الخدمة منذ عام 2013.

وقال الادعاء العام إن الشرطيين اعتقلا “ضحايا الاغتصاب” على فترات مختلفة أثناء حملات دهم وتفتيش عن المخدرات.

ووفقا للملف الدعوى القضائية، فإن الشرطيين هددا النسوة بالاعتقال إذا لم يستجبن ولم يخضعن لمطالبهما، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” البريطانية.

ويواجه الشرطيان عدة دعاوى بالاعتداء الجنسي، بما فيها الاغتصاب عنوة والاغتصاب باستخدام السلطة.

وإذا ما تمت إدانتهما، فإنهما يواجهان أحكاما تصل إلى السجن المؤبد.

وقال رئيس شرطة لوس أنجلوس شارلي بيك “الشرطيان حقرا من نفسيهما وحقرا من شارتهما ومن قسمهما وتعهدهما.. إنني منزعج للغاية لما فعلاه”.

يشار إلى أن الشرطيين أصبحا شريكين عام 2008، عندما انضما إلى قسم شرطة هوليوود في لوس أنجلوس.

وهذه ليس القضية الأولى من هذا النوع، ففي وقت سابق، أصدرت محكمة أميركية حكما بسجن شرطي في أوكلاهوما سيتي 263 عاما بعد إدانته باغتصاب 4 نساء، والاعتداء على أخريات خلال فترة خدمته.

وخلصت هيئة محلفين في ديسمبر الماضي إلى أن الشرطي السابق دانييل هولتز كلو، البالغ من العمر 29 عاما، مذنب في 18 من إجمالي 36 تهمة اعتداء جنسي.