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وزير التموين يفتتح غدًا فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية

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وزير التموين يفتتح غدًا فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية وزير التموين يفتتح غدًا فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية

خالد حنفي

يفتتح الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، غدًا السبت،  الفرع الأقليمي لجهاز حماية المستهلك في منطقة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمعيات حماية المستهلك ومؤسسات العمل المدني بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان لوزارة التموين، أن الفرع الجديد يأتي في إطار تعظيم منظومة حماية المستهلك وتوفير الحماية للمواطنين فى كافة المحافظات من جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك مشيرا الي أن الفرع يضم  17 موظفا شابا من حملة الماجستير والدكتوراة وتكلف انشائه  نحو مليوني جنيه و تم تزويده بأحدث الامكانيات التكنولوجية للربط مع الفرع الرئيسي للجهاز بالقاهرة ولخدمة محافظات الاسكندرية والبحيرة وغرب الدلتا وأنه جاري الاعداد لإفتتاح أفرع أخرى للجهاز بمحافظاتي كفر الشيخ والأقصر.

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