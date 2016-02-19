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بان كي مون يستبعد إمكانية نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا

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بان كي مون يستبعد إمكانية نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا بان كي مون يستبعد إمكانية نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا

بان كي مون

استبعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إمكانية نشر مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا.

ونقل رايو سوا الأمريكي عن بان كي مون قوله – في تقرير رفعه لمجلس الأمن – “إن الأوضاع الحالية تجعل من الصعب تماما نشر مراقبين لتنفيذ مراقبة فعلية ومهام إشراف على الأرض”، متوقعا أن تظل الأوضاع على الأرض “هشة” وألا يلتزم المتحاربون بما تعهدوا به.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع على عدم الرهان على الخيار العسكري، داعيا إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.

وأضاف أن الرهان على تحقيق نصر من خلال الخيار العسكري أدى حتى الآن إلى مقتل عشرات الآلاف وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين .. داعيا إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية وخفض العنف ومحاربة الإرهاب.

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