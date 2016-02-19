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غدا.. إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

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غدا.. إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" غدا.. إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"
تنظر الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
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