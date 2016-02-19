مفاجأة: السمن البلدى أفضل من الدهون النباتية فى النظام الغذائى الصحى

"السمن البلدى يسبب زيادة الوزن فتخلص منه فى نظامك الغذائى وتناول الدهون النباتية بدلا منه" معلومة تبدو للكثيرين أو الغالبية بأنها من العلم العام ولا تحتاج دليلا لإثباتها لكنها خطأ فالدهون النباتية تشكل خطورة على الجسم.

وفى السياق أوضح الدكتور عمرو مطر، رئيس وحدة التغذية بمستشفيات القاهرة التعليمية ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية، أن الزيوت النباتية أو الدهون النباتية ليست خفيفة لإدراجها فى النظام الغذائى الصحى باعتبارها لا تزيد الوزن، مشيرا إلى أنها تضر الجسم والأفضل منها تناول الدهون من الزبد والسمن البلدى الطبيعى مؤكدا أن تصحيح هذا المعتقد يساهم فى تقليل الأمراض ويسهل الالتزام بالأنظمة الغذائية.

وأضاف رئيس وحدة التغذية بمستشفيات القاهرة التعليمية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": كل 5 سنوات يوجد دستور لتعريف الأفراد بالخطوات السليمة لأسلوب غذائهم المناسب خلال الفترة العمرية التى يعيشونها وهذه الخطوات تختلف من فرد لآخر حسب حالته الصحية وطبيعة حياته، لكن هناك خطوط عامة يجب أن يلتزم بها الجميع منها ضرورة احتواء النظام الغذائى على 5 أنواع هى الدهون والمواد الكربوهيدراتية والبروتينات والمياه والألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية، شريطة تناول كميات مناسبة من كل الأنواع يحددها طبيب التغذية.

>وتابع د. مطر: السكر من أبشع السموم التى نتناولها بشكل مباشر فهى تزيد الوزن والسعرات خاصة عندما نتناوله مركز من خلال الحلويات.