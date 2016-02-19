طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات فى عدة محافظات باليمن

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى عدد من المحافظات اليمنية، ففى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، قامت الطائرات فى الساعات الأولى من صباح اليوم بقصف موقع الدفاع الجوى فى المطار الحربى بمدينة الحديدة .. كما قصفت البوارج البحرية المليشيات المتمركزة فى ساحل النخيلة والساحل الجنوبى بين مديرية الدريهمى ومدينة الحديدة بالمحافظة، وذكر شهود العيان أنهم سمعوا دوى انفجارات عنيفة صادرة من المطار ومديرية الدريهمى.

وفى محافظة صنعاء، قصفت الطائرات فجر اليوم مواقع المليشيات قرية بران بمديرية نهم شمال شرق صنعاء فيما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات التى تحاول استعادة معسكر فرضة نهم من القوات المشتركة بدون جدوى.

وتأنى عمليات القصف فى الوقت الذى قامت فيه طائرات التحالف بالتحليق فى أطراف محافظة صنعاء صباح اليوم فى طلعات استكشافية مخترقة حاجز الصوت.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد دفعت أمس بتعزيزات عسكرية إلى المديرية لاستكمال تحريرها والتقدم إلى مديرية أرحب المجاورة لها لإحكام السيطرة على العاصمة من ناحية الشمال.

وفى محافظة الجوف شمال اليمن، قصفت الطائرات عدة مواقع للمليشيات فى النعمانية جنوب غرب مديرية المتون وأخرى فى مديرية المصلوب وتجاور الجوف محافظة صنعاء من ناحية الجنوب.

وفى محافظة عمران المجاورة لمحافظة صنعاء من ناحية الشمال الغربي، قصفت الطائرات مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للمليشيات جبل المرحة العسكرى جنوب غرب مدينة عمران.