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"النيل حياتنا" تطلق حملة لترشيد استخدام المياه بالأقصر.. السبت

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"النيل حياتنا" تطلق حملة لترشيد استخدام المياه بالأقصر.. السبت "النيل حياتنا" تطلق حملة لترشيد استخدام المياه بالأقصر.. السبت
تنطلق حملة التوعية لترشيد استخدام المياه والمحافظة على النيل يوم السبت المقبل، وذلك من محافظة الأقصر مهد الحضارة العالمية لمجموعة "النيل حياتنا"، تحت إشراف أعضاء المجموعة وهم كل من الدكتورة شرين شوقى، والدكتور صبورة السيد، والمهندسة سمر حسب الله، وبرعاية الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وتنطلق الحملة بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، والدكتور صلاح الدين الجعفراوى المتحدث باسم منظمة الإيسيسكو، ويعقبها مسيرة فى النيل من شباب الأقصر ينضم إليها فريق مسابقة الملاحة الدولية رافعين شعارات المحافظة على المياه وشرطة المسطحات المائية.

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