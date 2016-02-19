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وزير الأوقاف: 2016 عام المشروعات الكبرى وافتتاح قناة شرق بورسعيد

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وزير الأوقاف: 2016 عام المشروعات الكبرى وافتتاح قناة شرق بورسعيد وزير الأوقاف: 2016 عام المشروعات الكبرى وافتتاح قناة شرق بورسعيد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى ضوء ما نشاهده على أرض الواقع نستطيع أن نؤكد أن الأمل الصادق قادم، وأننا فى طريقنا إلى انطلاقة قوية نحو مستقبل مشرق، مضيفا أن الأمل يحتاج إلى مزيد من العمل، ومزيد من الإتقان.

وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان رسمى، أن الأمل يكون البحث العلمى العصرى الدقيق مع حسن التوكل على الله "عز وجل"، لافتا إلى أن زادنا الرئيسى نحو المستقبل يكون بالأمل مع العمل والتوكل، فبعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وفى أقل من عام تفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة قناة شرق بورسعيد، وغيرها من المشروعات الكبرى.

وأشار الوزير، إلى أن عام 2016 سيشهد المزيد من افتتاح المشروعات، كما تواصل فى وزارة الأوقاف المزيد من العمل والتطوير، سواء فى مجالات التدريب والتأهيل، أم فى مجالات تحسين أحوال العاملين بالوزارة، أم فى مجالات افتتاح المساجد وصيانتها، أم فى مجالات افتتاح مكاتب التحفيظ العصرية ومراكز الثقافة الإسلامية، أم فى مجال الطباعة والترجمة والنشر.

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مصر 365