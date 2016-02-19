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الإفتاء: يجوز اجتماع الرجل والمرأة فى مكان واحد مع التزامهما بشرع الله

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الإفتاء: يجوز اجتماع الرجل والمرأة فى مكان واحد مع التزامهما بشرع الله الإفتاء: يجوز اجتماع الرجل والمرأة فى مكان واحد مع التزامهما بشرع الله
قالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز اجتماع الرجال و النساء فى مكان واحد، كحضورهم عقد القران، ما دام التزم الرجال و النساء بأوامر الشرع بعيدا عن الإغراء و الإثارة.

وأضافت الدار ردا على سؤال حول حكم اجتماع الرجال و النساء فى مكان واحد؟، أن اللقاء بين الرجال و النساء ليس محرما، بل هو جائز ومطلوب إذا كان القصد منه هدفا نبيلا ، وكل من الجنسين يلتزم بما شرعه الله، مثل غض النظر لكل من الرجل و المرأة، وأن تكون المرأة ملتزمة باللباس الشرعى المحتشم الذى لا يصف ولا يشف.


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