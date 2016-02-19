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غدا.. الحكم فى طعن المتهمين بقضية "حرق قسم سفاجا"

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غدا.. الحكم فى طعن المتهمين بقضية "حرق قسم سفاجا" غدا.. الحكم فى طعن المتهمين بقضية "حرق قسم سفاجا"
تصدر، غدا السبت، محكمة النقض الدائرة 5 برئاسة المستشار أحمد عمر، وسكرتارية حاتم عبد الفضيل الغصينى، حكمها فى طعن المتهمين على الحكم فى قضية "حرق قسم سفاجا".

والمتهمون الطاعنون هم: محمد شحاتة وإبراهيم جمال ومصطفى آدم وأيمن جمال وأيمن على وفهمى محمد وغريب محمد وهانى عمران، وهاشم عبد العظيم لحصولهم على أحكام البراءة، كما تقدمت النيابة بطعن على المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبرءاة.

وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود خلف، قد قضت ببراءة 14 شخصا والسجن 28 سنة موزعة على 13 متهما آخرين فى قضية "حرق قسم سفاجا.

ونص الحكم على براءة 14 متهما وتغريم ثلاثة متهمين 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة، وحبس أحد المتهمين 15 سنة، وحبس 3 متهمين 5 سنوات، وحبس 3 متهمين 3 سنوات، وحبس متهم 3 سنوات فى التهمة الأولى، وسنة واحدة فى التهمة الثانية.

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