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قائد أمريكى: وقف الاعتداءات فى سوريا لن يؤثر على عمليات ملاحقة داعش

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قائد أمريكى: وقف الاعتداءات فى سوريا لن يؤثر على عمليات ملاحقة داعش قائد أمريكى: وقف الاعتداءات فى سوريا لن يؤثر على عمليات ملاحقة داعش

>أكد قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الجنرال تشارلز براون أن اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا لن يؤثر على العمليات العسكرية الرامية لملاحقة تنظيم داعش فى سوريا.

وقال براون فى تصريحات صحفية عبر سكايب من قاعدة العُديد الجوية ان قوات التحالف الدولى لا تقوم بعمليات عسكرية فى المناطق المحاصرة والتى بحاجة إلى وصول المساعدات الانسانية اليها مثل مدينة حلب والمناطق المحيطة بها.

واوضح الجنرال الامريكى ان قوات التحالف الدولى لا تقوم بقصف هذه المناطق وليس لديها النية بشن غارات جوية فى هذه المناطق لانها لا يوجد بها اى عناصر تابعة لتنظيم داعش وبالتالى اى اتفاق لوقف اطلاق النار ليس له تأثير على الغارات الجوية التى تستهدف داعش.

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مصر 365