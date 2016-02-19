ماذا قالت منة شلبي عن معاكسات إبن الجيران وردة فعل والدته؟

كشفت الفنانة منه شلبي عن أنّ ابن الجيران كان يحبها وهي في فترة مراهقتها.

وقالت في إطلالة تلفزيونية لها إنها كانت كل يوم تفاجىء بمشابك غسيل على شباك غرفتها، كان يلقيها عليها للفت نظرها وكانت كلما نظرت إلى شباكه تجد والدته،التي كانت تعتقد أن منة هي من كانت تعاكسه، وكانت تطلب منها الدخول إلى غرفتها.

وعن مرحلة التمرد قالت منة إنها تبدأ لدى أي فتاة من خزانة ملابسها الخاصة، ووصفت خزانتها بأنها كانت تضم كتب كثيرة وأحمر شفاه وقلم كحل موضحة أن جيلها كان يضع زبدة الكاكاو بدلا من أحمر الشفاة".

وتحدثت عن اعتزال والدتها الراقصة زيزي مصطفى قائلة إنها إعتزلت الرقص وكانت هي لا تزال في مرحلة الإعدادية، أما عن عملها هي فقالت: "بدأت العمل في سنة أولى جامعة من خلال فيلم "الساحر" وكان أحمد عز وجها جديدا معي، وبعدها فيلم "بحب السيما"، وأنا في المدرسة لم أقص شعري وكان طويلا جدا، وعندما بدأت التمثيل قصيت شعري،وكنت سمينة قليلا في صغري".

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