ما حقيقة زواج مايلي سايرس سراً؟

بعد إعلان خطوبتها للمرة الثانية من الممثل الأسترالي ليام هيمسورث (Liam Hemsworth)، تساءل الجميع عن موعد الزواج المنتظر، إلا أن هيمسورث والنجمة مايلي سايرس (Miley Cyrus) لم يكن لديهما الكثير من الوقت للإجابة عن السؤال، حيث تزوجا بالفعل، كما اشيع.

فوفق تقرير نشرته مجلة Life & Style، سايرس وهيمسورث أقاما حفل زواج غير معلن في عطلة الشتاء الحالية، في الوقت الذي ظن فيه جمهورهما أنهما قد أعلنا للتو خطوبتهما للمرة الثانية بعدما قامت سايرس بارتداء خاتم الخطوبة مجدداً، إلا أن المصادر أكدت أن الزوجين الجديدين لم يعلنا أمر الزواج سوى للأصدقاء المقربين.

على الرغم من كون أمر الزواج المفاجئ ليس غريباً أو مستبعداً على طريقة تفكير سايرس، فإن التقرير أشار الى أن تلك الفكرة جاءت بالأساس من هيمسورث أثناء زيارته لها في أستراليا في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، حيث أراد ليام تجنب سيناريو الخطبة الطويلة والزواج في أسرع وقت ممكن. ووفق المصدر، فقد جمع ليام أخويه كريس ولوك وأخبرهما أنه يريد إعداد حفل مفاجئ أثناء زيارة خطيبته.

ويبدو أن طريقة ليام جاءت على هوى التصرفات المتهورة لسايرس، لذا أيدت الفكرة بشكلٍ كامل. إلسا باتاكي - زوجة كريس هيمسورث -، كانت هي المدبرة الرئيسية للحفل وفق تقرير المجلة، حيث اختارت فستاناً بسيطاً لمايلي قبل أن يقوموا بالاحتفال بالزواج على شاطئ في أستراليا. الأمر المثير للجدل هو أن والدي ليام لم يحضرا الحفل، ما يثير بعض الشكوك حول عدم موافقتهما على الزواج.

Life & Style ذكرت أيضاً أن ليام بدأ الحفل بالحديث عن حبه لسايرس، قبل أن تبدأ مايلي في البكاء في مشهد عاطفي للغاية، ثم تبادلا بعدها نذور الزواج، كما طلب ليام من كل فرد في عائلته أن يقوم بإشعال شمعة حيث رأى في ذلك رمزاً لحبهما.

وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي، فإن المجلة أشارت إلى أن الزوجين يخططان للإعلان الرسمي عن الأمر في مارس/آذار المقبل.