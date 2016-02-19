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راغب علامة يرد على احلام بعد تعزيتها بوفاة والدته

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الجمعة 19-02-2016 02:28

بالرغم من المشاكل التي لطالما سيطرت على علاقة النجمين راغب علامة وأحلام، الا أن مناسبة الوفاة تبقى اسمى من كل هذه الخلافات، وبالفعل هذا ما حصل، فقد قدمت النجمة الإماراتية أحلام تعازيها بوفاة والدة السوير ستار، ليرد عليها الأخير من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

فبعد ان نشرت أحلام عبر حسابها الخاص على تويتر : "الفنان راغب علامة الله يحسّن عزاك في والدتك رحمها الله وربي يصبركم على فراقها"، رد عليها بتغريدة جاء فيها: "عزيزتي أحلام اتقدم منك ومن مبارك بأسمى آيات الشكر لمواساتكم لنا بوفاة والدتي الغالية جعلها الله أخر الأحزان لنا جميعاً".

واعتبرت أحلام ان لا داعي لشكرها واصفة راغب بـ "أخوها"، حيث ردت عليه قائلة: "لا شكر على واجب اخوي واسال الله ان تكون اخر الاحزان والله يصبركم يارب ودعواتنا لها ان تكون في احسن الأحوال يا عزيز ياجبار".

يشار الى ان راغب علامة ودع والدته الحاجة وفيقة اليوم إلى مثواها الاخير، وبكاها بحرقة وألم وحمل التابوت على كتفيه، مع أشقائه وولديه خالد ولؤي.

 

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