فضل شاكر يغرد لراغب علامة معزياً

يبدو ان الفنان المعتزل فضل شاكر، يخطط للإندماج في الوسط الفني من جديد، فبعدما إتصل بالفنان فارس كرم، وشكره على الكلام الجميل الذي قاله عنه في مهرجان سوق واقف، نشر اليوم تغريدة عبر حسابه الخاص عبر "تويتر"، نوّه من خلالها الى الفنان راغب علامة، معزياً بوفاة والدته.

فضل كتب في تغريدته" بعيداً عن كلّ شيء يبقى الموت مؤلم عند الإنسان خصوصاً إذا كانت الأم التي هي كل الدنيا .. أعزي راغب علامة بوفاة والدته وأسأل الله لها الرحمة".

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