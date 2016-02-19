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رئيس وحدة التغذية: التكميم الأكثر انتشارا وحزام المعدة أقل ضررا وفاعلية

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رئيس وحدة التغذية: التكميم الأكثر انتشارا وحزام المعدة أقل ضررا وفاعلية رئيس وحدة التغذية: التكميم الأكثر انتشارا وحزام المعدة أقل ضررا وفاعلية
يلجأ الكثير لعمليات جراحية متعددة للتخلص من السمنة كأسلوب سريع وعصرى، ولكن الجراحة وحدها لا تكفى ولابد أن يتبعها نظام غذائى مناسب.

وقال الدكتور عمرو مطر، رئيس وحدة التغذية بمستشفيات القاهرة التعليمية ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية، لـ"اليوم السابع"، "عمليات السمنة مش هتخسسك لوحدها لازم نظام غذائى مناسب لحياتك" حيث يعتقد البعض أن العمليات الجراحية الخاصة بالسمنة يمكنها أن تعمل بمفردها ولا تحتاج إلى مساعد حتى يصبح الفرد ذو وزن مثالى، وهو الخطأ الذى يقع فيه الكثيرون، ولكن هناك نظام غذائى خاص يجب أن يتبعه من قام بهذه العملية مدى حياته حتى لا يعود إلى السمنة مرة أخرى ونضمن نتائج مضمونه لها.

وعن عمليات السمنة يقول الدكتور"عمرو مطر"، "كثرت الطرق واختلفت ولكن للأسف أقلها ضررا هى الأقل فى النتائج وهو حزام المعدة ونسبة نجاحها من 40% إلى 50% فقط، ومن العمليات الأكثر نجاحا فى هى عملية التكميم وعملية تغيير المسار، أما بالونة المعدة فلا تتناسب مع جميع الحالات، ولا تصلح لأصحاب السمنة المفرطة والذى يسجل مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 45 لأن مساحة المعدة لديهم كبيرة والبالونة بعد تمددها لا تتجاوز ال300 إلى 500 سم وهى غير كافية مقارنة بمساحة معدتهم.

ويضيف، العمليات الجراحية تتميز بالاستمرارية وهى عكس بالونة المعدة حيث إن مدتها من 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير.

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