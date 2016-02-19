فرنسا تدين هجوم عدن وتؤكد وقوفها مع السلطات الشرعية اليمنية لمكافحة الإرهاب

>أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال عن إدانة بلاده لهجوم عدن بجنوب اليمن والذى راح ضحيته 14 شخصا.

وقال نادال فى تصريح له أمس الخميس، إن بلاده تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا وتؤكد دعمها للسلطات الشرعية فى اليمن والشعب اليمنى فى مكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية وداعش.

وأضاف أن بلاده تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة فى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتطالب كافة الأطراف بالعمل بشكل بناء على التوصل إلى حل سياسى دائم.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت أول أمس الأربعاء بمقتل 14 مجندا على الأقل وإصابة عشرات آخرين من عناصر الجيش اليمنى فى هجوم انتحارى استهدف معسكر رأس عباس غرب مدينة عدن.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى التفجير الانتحارى، حيث أفاد مصدر أمنى فى المحافظة بأن انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه فى بوابة المعسكر أثناء دخول المجندين، مما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا.

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