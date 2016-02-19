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بالصور..لجنة زكاة قرية القباب الصغرى تجهز عيادة ودار تحفيظ قرآن بأجر رمزى

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بالصور..لجنة زكاة قرية القباب الصغرى تجهز عيادة ودار تحفيظ قرآن بأجر رمزى بالصور..لجنة زكاة قرية القباب الصغرى تجهز عيادة ودار تحفيظ قرآن بأجر رمزى
قامت لجنة زكاة قرية القباب الصغرى بمركز دكرنس، عيادة طبية بجميع التخصصات ما عدا العظام بالجهود الذاتية، ودار لتحفيظ القرآن، وعيادة تحاليل طبية، وعلاج طبيعى، ومصنع ملابس، بمصروفات رمزية، لتغطية تكاليف التشغيل، وذلك بالجهود الذاتية.

وقال الشيخ سعد فتح الباب القيادى بمديرية أوقاف الدقهلية، لـ"اليوم السابع" وأحد الداعمين للمشروع، إن جهود أبناء القرية بالتعاون مع لجنة الزكاة أنتج مشروعا يقدم الدعم للمواطنين الذين هم بحاجة إلى دعم فى ظل معاناة المواطنين ومحاولة للتخفيف عن أعبائهم، مضيفا أن لجنة الزكاة حصرت مصروفات العام الماضى والتى وصلت إلى نصف مليون جنيه.

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