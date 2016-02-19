الاثنين.. افتتاح "ديوانية الشعر العربى" بمكتبة الإسكندرية

تفتتح بمكتبة الإسكندرية الاثنين القادم لقاءات "ديوانية الشعر العربى" والتى يقدمها الدكتور محمد أبو شوارب؛ أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية ووكيل كلية التربية جامعة الإسكندرية، وتبدأ بنخبة من شعراء الإسكندرية.

ويقول الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، إن الهدف من "ديوانية الشعر العربى" هو مواجهة ما يمر به فن الشعر من ظروف صعبة وانحسار متتابع وتراجع مستمر فى طبيعة أدائه وحضور مبدعيه وقدرته على التأثير فى المتلقى العربى، على الرغم من كونه أقدم فنون القول العربى وأكثرها ارتباطا بهوية الإنسان العربى وشخصيته فكريا ووجدانيا.

ويضيف الدكتور محمد أبو شوارب المشرف على الديوانية أن ثمة آمالا عريضة لدى قطاعات واسعة من المثقفين والمنشغلين بفن الشعر فى أن تضطلع المكتبة كشأنها دائما؛ بدور بارز فى إثراء حركة الشعر العربى على مستوى واسع لا يقنع بأن يغطى أثره مدينة المركز فحسب، بل يمتد متجاوزا الإسكندرية ليشمل مصر كلها، ولتظهر نتائجه واضحة جلية فى سائر ربوع الوطن العربى.

موضحا أنه سوف تبدأ أولى فعاليات الديوانية يوم 22 فبراير وسوف تستمر مرة كل شهر من خلال لقاءات عامة متتابعة ومتوازية، لتناقش قضية من قضايا الشعر العربى، من خلال استضافة شاعر متميز من الشعراء العرب.

ومن أهم الموضوعات التى سوف تناقش خلال لقاءات الديوانية هى: فن الشعر وحضوره على مر العصور وقيمته ودوره فى الثقافة العربية، واقع الشعر العربى المعاصر من خلال تقديم قراءات نقدية وتقارير تسجيلية ترصد حركة الشعر العربى فى اللحظة الراهنة فى كل قطر من أقطار الوطن العربى "مرصد الشعر"، قيم الأداء الفنى وجماليات النص الشعرى وعناصر تحققه وطرائق إنشائه، دراسة أبرز الأعمال الإبداعية المعاصرة فى الشعر العربى من خلال مناقشة نخبة من إصدارات الشعراء العرب المعاصرين، وقراءات شعرية لمختارات من روائع الشعر العربى على مر التاريخ، وإعادة اكتشاف تجارب رواد الشعر العربى المعاصر من خلال شهاداتهم الشخصية وتقديم دراسات حول أعمالهم الإبداعية مع قراءات لنصوصهم، وتسليط الضوء على تجارب الشعراء الشبان، خاصة أصحاب الاتجاهات الحديثة وأصحاب التجمعات الأدبية الجديدة من خلال استضافتهم فرديا وجماعيا ومناقشة أفكارهم ورؤاهم وقراءة نصوصهم وتقييم أعمالهم الإبداعية.