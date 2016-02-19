وزارة الزراعة تخصص أراض لإقامة 76 مشروعا فى17 محافظة

قال المهندس سيد عطية ، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تمت الموافقة على تخصيص أراض لإقامة 76 مشروعا للنفع العام، مابين مدراس ومحطات تخفيض ضغط الغاز ،وصرف صحى،ومحطات لمياه الشرب،ومحطات معالجه ، ومحطات كهرباء،ومبنى تأمين اجتماعى،ومعاهد أزهرية بـ17 محافظة .

وأكد سيد عطية ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أنه من ضمن المساحات المخصصة للمشروعات بمحافظة القليوبية، إنشاء مدرسة تعليمية و4 محطات صرف صحى، ومحطة لمعالجة المياه، وفى محافظة الجيزة، إنشاء مبنى للإدارة التعليمية و5 مدراس،ومحطة صرف صحى وخزان مياه شرب،وفى محافظة أسوان إنشاء مدرسة و مقر إدراى لوحدة محلية، وفى محافظة الأقصر، إنشاء مشروع مركز لدراسات الاتربة، وفى دمياط إنشاء 4 مشاريع مد خط غاز ومحطة صرف صحى، ومدرسة، و مركز تدريب، وفى محافظة سوهاج، إنشاء 5 محطات صرف صحى، ومبنى تأمين اجتماعى ووحدة لطب الأسرة ،وخط لمد الغاز الطبيعى و4 مدراس.

وأضاف ، أنه من ضمن مشروعات النفع العام بمحافظة بنى سويف حيث تمت الموافقة على إنشاء محطة صرف صحى، وفى محافظة الغربية، مد لخط غاز وإنشاء 4 محطات صرف صحى، وفى محافظة كفر الشيخ ، إنشاء معهد دينى أزهرى ،ومحطة صرف صحى ومدرسة، وفى أسيوط إنشاء مقرا لجمعية تنمية مجتمع، وفى محافظة المنوفية تمت الموافقة على إقامة مدرسة، الشرقية، و مد خط لصرف الصحى، وإنشاء 6 محطات للصرف الصحى ومدرستين و محطة مياه شرب .

وأوضح ،أنه فى محافظة البحيرة، سيتم إنشاء 5 مدراس وغرفة تجميع خطوط صرف صحى، ومحطة ضغط غاز، وإعادة 6 محطات صرف صحى، وفى محافظة الفيوم، تمت الموافقة على إنشاء مدرستين ،وفى محافظة المنيا إنشاء مدرسة، وفى محافظة قنا إنشار مدرسة ومحطة صرف صحى .

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