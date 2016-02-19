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أستاذ تغذية: الكبد الدهنى يؤدى للسرطان والرجيم السريع أبرز أسبابه

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أستاذ تغذية: الكبد الدهنى يؤدى للسرطان والرجيم السريع أبرز أسبابه أستاذ تغذية: الكبد الدهنى يؤدى للسرطان والرجيم السريع أبرز أسبابه
قالت الدكتورة صفاء توفيق رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، لـ "اليوم السابع"، إن الكبد الدهنى يعد مرض العصر الصامت لأنه بلا أعراض ويظهر فجأة عند دخول المريض دائرة تليف الكبد ومنه إلى سرطان الكبد وهذا المرض يحدث بسبب السمنة المفرطة والريجيم السريع الذى ينقص الوزن اكثر من كيلو فى الأسبوع الواحد.

وأشارت الدكتورة صفاء توفيق، إلى أن مفهوم صحيح للتغذية لا يعرفه الكثيرون ويتضمن تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة مثل البليلة الغنية بالألياف 4 مرات فى الأسبوع لأنها تقى من خطر السرطان وكذلك تناول البقوليات والمكسرات المفيدة فى تحسين الذاكرة فضلا على احتوائها بالأوميجا 3 الموجودة أيضا فى السردين، التونة والسالمون مع الابتعاد عن اللحوم الحمراء الكثيرة والاكتفاء بـ 300 جرام فقط فى الأسبوع.

وطالبت الدكتورة صفاء توفيق رئيس وحدة التدريب بالمعهد القومى للتغذية بقسم التغذية الاكلينيكية، بالابتعاد عن اللحوم المصنعة لأنها تدخل الجسم أضرارا ودهونا وتزيد الكوليسترول.

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