الحكومة الليبية تدين استهداف المدنيين بمدينة سبها جنوب البلاد

>أدانت الحكومة الليبية المؤقتة استهداف المدنيين بمنطقة المنشية فى مدينة سبها جنوب البلاد، ليلة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير .

وقالت الحكومة فى بيانٍ لها مساء أمس الخميس، "إن الاعتداء يدفع بها إلى بذل كل الجهود فى سبيل وحدة الصف، للوقوف ضد الإرهاب وكل من تسول له نفسه أن يرجع بنا إلى الوراء.

وأضافت الحكومة، أنها وجهت وزارة الصحة للقيام بعلاج الجرحى الذين سقطوا جراء الاعتداء كما طالبت الجهات المختصة بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأسفر استهداف خيمة الاحتفالات بذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير بمنطقة المنشية بمدينة سبها عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.

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