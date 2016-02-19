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زوجة فى دعوى طلاق: زوجى تعدى على فتاة قاصر وسُجن وجلب لنا العار

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زوجة فى دعوى طلاق: زوجى تعدى على فتاة قاصر وسُجن وجلب لنا العار زوجة فى دعوى طلاق: زوجى تعدى على فتاة قاصر وسُجن وجلب لنا العار
قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بطلاق الزوجة "ميادة.ف" للضرر من زوجها "ماهر.ك" بعد سجنه، لاتهامه بالتحرش بفتاة قاصر وتغريمه مبلغا ماليا.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 3987 لسنة 2015: لم أتصور أن والد ابنتى والذى يخشى عليها من نظرة أى غريب سيقوم هو بتلك الفعلة ويتحرش بفتاة قاصر دون أن يخشى الله.

وأكملت الزوجة: بعد أن علمت بالقبض عليه وذهابه للنيابة وقفت بجواره حتى آخر لحظة، بعد أن كان يحلف لى وينكر ارتكابه للجريمة، وقدرت السنوات والعشرة التى جمعتنا ونحن متزوجون ونكافح سويا.

وتابعت الزوجة: فضحنى وسط الجميع وبناتى أصبحن يخشين الخروج من المنزل خوفا من تعليقات الجيران وأهلنا، حتى أن خطيب ابنتى الكبيرة تركها بعد أن علم بالمصيبة التى نالت من سمعتها.

وأكملت الزوجة: حاولت أن أجد له مبررا ولكن لا يوجد شىء فى الدنيا يمكن أن يمنحه حق ارتكاب جريمة انتهاك جسد فتاة صغيرة، خصوصا أنه مدعى الدين ويخشى الله كما يقول أمام الجميع.

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مصر 365