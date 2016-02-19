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ضبط طن دقيق منتهى الصلاحية بداخل مخبز بالقاهرة

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ضبط طن دقيق منتهى الصلاحية بداخل مخبز بالقاهرة ضبط طن دقيق منتهى الصلاحية بداخل مخبز بالقاهرة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة، من القبض على صاحب مخبز بلدى وبحوزته طن دقيق منتهى الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مخزن بتجميع كميات من الدقيق ويعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدا لتوزيعها على المحال مقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعلى الفور داهمت مجموعة عمل المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مالكه وطن دقيق منتهى الصلاحية ومستلزمات إنتاج والتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم

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مصر 365

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