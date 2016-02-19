نائب طهطا: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان حول تأخر تنفيذ محطة مياه شطورة

أكد مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بسوهاج، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول تأخر شركة المقاولات المنفذة لمشروع محطة مياه شطورة السطحية وشبكاتها والتى يشرف على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، من الانتهاء من العمل بالمحطة، وذلك استعداداً لتسليم المحطة وتشغيلها بمعرفة شركة مياة الشرب بسوهاج، حيث قام المسئولون بتحديد ووضع أكثر من جدول زمنى وميعاد لإنهاء الأعمال، وهو الأمر الذى لم يتم تحقيقه حتى الآن.

وأضاف النائب البرلمانى أن ذلك يأتى فى ظل استمرار شكوى المواطنين بمركز ومدينة طهطا من سوء حالة مياه الشرب وضعفها واستيائهم الشديد من استمرار هذا الوضع .

جدير بالذكر أن المحطة تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتغذى مدينة وقرى طهطا.