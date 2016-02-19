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"حماة وطن" يطلب طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان

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"حماة وطن" يطلب طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان "حماة وطن" يطلب طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان
اقترح اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، طرح برنامج للحوار المجتمعى ، بعد تأجيل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الاقتراح سيساهم فى تحديد نقاط الضعف والقوى فى البرنامج قبل العرض على البرلمان ، وذلك من أجل أن تدعم الحكومة مراكز القوى فى برنامجها، وأن تعيد النظر فى بعض النقاط الخلافية حتى لا يتكرر ما حدث برفض " قانون الخدمة المدنية " .

وأشار "الغباشى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن الحكومة يفضل أن تقسم برنامجها على 3 مراحل زمنية، وأن تضع الآليات الخاصة بتنفيذها، موضحا أن البرنامج يجب أن يتضمن مشروعات قصيرة الأجل وخاصة فى القضايا التى تخص المواطن البسيط يكون مداها الزمنى من من 3 إلى 6 أشهر، مضيفا أن المرحلة الثانية يجب أن تكون مدتها الزمنية من 3 إلى 5 سنوات وهى مدة الدورة البرلمانية، أما المرحلة الثالثة فتكون مدته الزمنية 20 عاما وهى خطط يجب أن تستكملها الوزارات المتعاقبة على مدار تلك الأعوام .

مستقبل وطن:نؤيد تأجيل إلقاء بيان الحكومة لحين انتهاء اللائحة وتشكيل اللجان

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مصر 365

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