"حماة وطن" يطلب طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان

اقترح اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى ، بعد تأجيل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الاقتراح سيساهم فى تحديد نقاط الضعف والقوى فى البرنامج قبل العرض على البرلمان ، وذلك من أجل أن تدعم الحكومة مراكز القوى فى برنامجها، وأن تعيد النظر فى بعض النقاط الخلافية حتى لا يتكرر ما حدث برفض " قانون الخدمة المدنية " .

وأشار "الغباشى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن الحكومة يفضل أن تقسم برنامجها على 3 مراحل زمنية، وأن تضع الآليات الخاصة بتنفيذها، موضحا أن البرنامج يجب أن يتضمن مشروعات قصيرة الأجل وخاصة فى القضايا التى تخص المواطن البسيط يكون مداها الزمنى من من 3 إلى 6 أشهر، مضيفا أن المرحلة الثانية يجب أن تكون مدتها الزمنية من 3 إلى 5 سنوات وهى مدة الدورة البرلمانية، أما المرحلة الثالثة فتكون مدته الزمنية 20 عاما وهى خطط يجب أن تستكملها الوزارات المتعاقبة على مدار تلك الأعوام .

مستقبل وطن:نؤيد تأجيل إلقاء بيان الحكومة لحين انتهاء اللائحة وتشكيل اللجان