" المرور" تغلق بعض الطرق بميدان النهضة بحواجز حديدية لإنشاء نفق السيارات

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، إشرافها على أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، التى بدأت عمليات البناء بالجزيرة الوسطى وسوف تستمر لمدة شهرين، فى ظل انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة بهدف تسيير الحركة المرورية أمام السيارات

وأكد مصدر أمنى أنه تم وضع حواجز حديدية بمحيط الأعمال لمنع وقوع أى حوادث مرورية على أن يكون النفق باتجاهين بعرض 8 أمتار لكل اتجاه، حيث يكون الاتجاه الأول بطول 800 مترا بدءاً من محطة المياه بشارع الجيزة، وصولا إلى شارع ابن سينا باتجاه ميدان الجيزة، موضحاً أنه سيكون هناك نفق فرعى يبدأ من أسفل شارع عبد السلام عارف خلف المديرية يمينا للدخول إلى شارع النهضة ويستخدم القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النهضة أو جامعة القاهرة.

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