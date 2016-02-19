حبس عاطل للاتجار فى المواد المخدرة صادر ضده أحكام فى 4 قضايا

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزته وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها ومعاينتها.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قد تمكنوا من ضبط المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة الصف، وكشفت التحريات عن اتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات والمحكوم عليه الهارب فى 4 قضايا (تبديد - ضرب) بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش"، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه مستقلا سيارة ربع نقل وبحوزته 8 "فرش حشيش" تزن حوالى 2 كجم، ومبلغ 730 جنيها.. وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع واستخدامه السيارة المضبوطة فى ترويجها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.