حبس عاطل للاتجار فى المواد المخدرة صادر ضده أحكام فى 4 قضايا

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزته وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها ومعاينتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قد تمكنوا من ضبط المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة الصف، وكشفت التحريات عن اتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات والمحكوم عليه الهارب فى 4 قضايا (تبديد - ضرب) بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش"، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه مستقلا سيارة ربع نقل وبحوزته 8 "فرش حشيش" تزن حوالى 2 كجم، ومبلغ 730 جنيها.. وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع واستخدامه السيارة المضبوطة فى ترويجها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.