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الأربعاء.. محافظ السويس يكرم أبطال الكاراتيه فى بطولة الأهلى الدولية

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الأربعاء.. محافظ السويس يكرم أبطال الكاراتيه فى بطولة الأهلى الدولية الأربعاء.. محافظ السويس يكرم أبطال الكاراتيه فى بطولة الأهلى الدولية
يكرم اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، أبطال السويس للكاراتيه الفائزين ببطولة الأهلى الدولية، فى الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالاستاد السويس الرياضى يوم الأربعاء المقبل .

وقال أحمد طارق، المدرب العام لمركز شباب فيصل، إن المحافظ سيكرم 40 لاعبا من بينهم 18 لاعبا لمركز شباب حى فيصل فى بطولة الأهلى الدولية التى أقيمت بمقر النادى الأهلى بالجريزة، لمساندتهم قبل السفر لمدينة شرم الشيخ يوم 27 فبراير للمشاركة فى البطولة .

وأضاف المدرب العام لمركز شباب فيصل، أن فريق الكاراتيه بالمحافظة يستعد لعمل عرض لفنون القتال أمام محافظ السويس فى حفل يوم الأربعاء المقبل بالصالة المغطاة .

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