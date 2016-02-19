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بالصور..مأساة ألف مواطن بعزبة "العرب" فى بنى سويف يعيشون بلا كهرباء ومياه

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بالصور..مأساة ألف مواطن بعزبة "العرب" فى بنى سويف يعيشون بلا كهرباء ومياه بالصور..مأساة ألف مواطن بعزبة "العرب" فى بنى سويف يعيشون بلا كهرباء ومياه
عزبة العرب تحتضنها الجبال وتقع فى الناحية الجنوبية من قرية الحيبة بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتبعد عن مدينة الفشن أكثر من 10 كيلو متر وهى آخر حدود بنى سويف مع محافظة المنيا ،ويبلغ عدد سكانها حوالى 1000 نسمة، يعيشون بلا كهرباء ولا مياه وتقدم الأهالى بعدة شكاوى إلى رؤساء الوحدة المحلية بالفشن والمحافظين المتعاقبين دون جدوى، لذلك يطالبون المحافظ الحالى المهندس شريف محمد حبيب بزيارة العزبة لحل مشكلاتها المزمنة.

ومن جانبه قال مسعود ومحمد مقداد، فلاح ، لـ"اليوم السابع": منازلنا مقامة على أملاك الدولة منذ سنوات وندفع مبالغ مالية مقابل ربطها، ونظراً لعدم وجود أى خدمات أو مرافق نعتمد فى احتياجاتنا اليومية من شرب وغسيل وغير ذلك على ملء الجراكن من القرى المجاورة حيث نقوم بتخزين المياه حفاظاً عليها ،نظرا للعناء الذى نتكبده فى الحصول على المياه"، متسائلاً: "لماذا لم يعتمد المسئولون حتى الآن ميزانية لإدخال المياه لنا من خلال مد خط مواسير من قرية الحيبة التى نتبعها رغم الشكاوى ومعرفتهم بالمشكلة؟".

فيما قال محمد عبد الجواد ،عامل ، : "الكهرباء لم تصلنا حتى الآن ونظرا لأننا نعيش بمنطقة جبلية ينتشر بها حيوانات متفرسة وزواحف، فنخشى على أطفالنا الخروج من المنازل عند حلول الظلام ليلا"، لافتاً إلى أن حل المشكلة هو توفير عدة أعمدة وأسلاك لمد خطوط الكهرباء من القرية المجاورة إلى شوارع العزبة ومنازلها لإنارتها .

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