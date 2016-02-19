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اليونيسيف: عشرات آلاف الأطفال النازحين فى دارفور يعانون من الصدمة

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اليونيسيف: عشرات آلاف الأطفال النازحين فى دارفور يعانون من الصدمة اليونيسيف: عشرات آلاف الأطفال النازحين فى دارفور يعانون من الصدمة

>قالت منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" الخميس ان آلاف الاطفال النازحين بسبب معارك عنيفة بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين فى جبل مرة بدارفور يعانون من الصدمة بعد رحلة محفوفة بالمخاطر للعثور على ماوى.

والمعارك الدائرة منذ منتصف يناير بين الجيش والمتمردين فى جبل مرة اجبرت 82727 مدنيا على الفرار بينهم 60 بالمئة من الاطفال، بحسب ارقام الامم المتحدة، وهو اكبر نزوح للمدنيين فى المنطقة منذ عقد من الزمان.

وقال غيرت كابلاير مسئول يونيسيف فى السودان "الاطفال الذين لا يكادون يملكون شيئا يعانون مرة اخرى من الصدمة بسبب ما يبدو انها حرب بلا نهاية".

وبعد اشهر من الهدنة النسبية بعد اعلان الخرطوم وقفا لإطلاق النار، تجددت المواجهات فى يناير حول هذه المنطقة الجبلية الواقعة بين ولايات شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور.

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