محافظ القليوبية: نستطلع رأى الأهالى لإطلاق اسم "هيكل" على أحد شوارع باسوس

أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، أنة كلّف المهندس عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، بالتواصل مع أهالى قرية "باسوس" مسقط رأس الكاتب الصحفى الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل لاستطلاع رأيهم حول فكرة أسم الكاتب الكبير الراحل على أحد شوارع القرية.

وأضاف محافظ القليوبية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الكاتب الراحل يعد رمزا من رموز الصحافة فى مصر والعالم ، وأنه شخصيا يرحب بفكرة إطلاق أسمه على أحد الشوارع أو الميادين .

تفاصيل وصية الأستاذ.. هيكل أوصى بنقل وثائقه إلى دار الوثائق.. جاءت فى 9 صفحات بخط اليد ونصفها لـ"حب حياته".. و"الجورنالجى" طلب خروج جثمانه من الحسين وجنازة خالية من الرسميات.. ورفض نشر نعى له فى الصحف

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