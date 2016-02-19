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دراسة: 35 مليار دولار خسائر أمريكا سنويا من أمراض تنتقل عن طريق الغذاء

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دراسة: 35 مليار دولار خسائر أمريكا سنويا من أمراض تنتقل عن طريق الغذاء دراسة: 35 مليار دولار خسائر أمريكا سنويا من أمراض تنتقل عن طريق الغذاء
قال الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور، أن دراسة حديثة صدرت من المركز الأمريكى المتخصص فى مكافحة الأمراض CDC، كشفت أن جملة ما يتكبده الاقتصاد الأمريكى جراء الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء وصلت إلى 35 مليار دولار سنويا.

وأضاف عبيد صالح، أن الأغذية غير المأمونة تشكل أخطارا صحية عالمية النطاق تهدد كل فرد من أبناء الشعب المصرى ، لافتا إلى أن من أكثر المعرضين للمخاطر بوجه خاص الرضع وصغار الأطفال وكبار السن .

وأوضح إن الأسمدة المستخدمة فى الزراعة تنقسم إلى نوعين أقلها ضررا الأسمدة العضوية وهى الناتجة من مخلفات الحيوانات و الطيور و الانسان، و معروفه علمياً أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الإحتفاظ بالماء، وخطورة الإفراط فى استخدام الأسمدة غير العضوية المصنوعة من مركبات كيميائية (مثل الأسمدة الفوسفاتية و الأسمدة الآزوتية و غيرها) والتى تؤدى إلى تلوث التربة وبالتالى تلوث المحاصيل و عند استخدام تلك المخصبات الزراعية بطريقة غير محسوبة فإن جزء كبير منها قد يتبقى فى التربة مسبباً تلوث لها.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت إنه تم توثيق عدوى خطيرة من عدوى الأمراض المنقولة بالأغذية فى جميع القارات خلال السنوات العشر الماضية، كما تشهد بلدان عديدة إرتفاعاً كبيراً فى معدلات الأمراض ذات الصلة بالأغذية.
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