"تربية النشء فى الإسلام" خطبة الجمعة بمساجد جنوب سيناء

أكد الشيخ إسماعيل الراوى مدير أوقاف جنوب سيناء لـ"اليوم السابع" أن خطبة الجمعة بمساجد المحافظة ستكون عن تربية النشء فى الإسلام، وقال: من شب على شىء شاب عليه ومن أدّب ولده صغيرا سر به وفرح به كثيرا، ومن لا يتدبر العواقب كان ولاشك من النادمين، ينشأ الإنسان فى أول أمره وأيام طفولته وبداية عمره على فطرة سليمة صافية تتأثر بالخير، كما يتأثر بالشر وتنطبق فيها الأخلاق الحسنة كما ينطبق فيها الأخلاق السيئة.

وأشار إلى أنه جدير بالذكر أن تربية النشء ليست قاصرة على الوالدين فقط بل تشمل الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة والإعلام.

>