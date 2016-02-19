مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يناقش واقع الإذاعة المصرية

ناقش مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مساء أمس الخميس، "واقع الإذاعة المصرية بين الحكومية والخاصة وما يقدمه الشباب"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للإذاعات، بحضور كبير مذيعى إذاعة الإسكندرية مجدى فكرى، وعمرو عصام الدين المذيع براديو "نغم أف أم"، وعمر حاتم مؤسس راديو "ترام".

وناقش اللقاء احتفالية منظمة اليونسكو باليوم العالمى للإذاعات، ودور الإذاعة فى توعية المواطنين ودورها فى الحروب والأزمات وكذلك التوعية والتثقيف، وكذلك واقع الإذاعة المصرية، والدور الذى تؤديه الإذاعات الحكومية والخاصة ، ومدى رضى المستمعين عنهم، وكيف يمكن أن تواكب كل إذاعة التقدم التكنولوجى مع الاحتفاظ بطابع اللغة العربية فى الإذاعات الحكومية.

وأدار اللقاء أحمد عصمت مدير منتدى الإسكندرية للإعلام، والذى أكد على أن مشكلة التمويل لم تعد عائقاً أمام الإبداع، وخاصة فى مجال الراديو بعد أن حلت البرامج المجانية على شبكة الانترنت المشكلة.



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